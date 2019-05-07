癱瘓患者福音！台日攜手合成全球第一個八醣體 有助修復受損神經元

2019-05-07 12:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕中樞神經受損後造成的癱瘓往往難以治療，中研院和日本名古屋大學的台日合作研究，率全球之先人工合成HS八醣體，可以讓受損神經元繼續增長，論文今年5月7日登上國際期刊《自然－化學生物學》，日本學者更讚台灣團隊是這項研究成功的關鍵。

中央研究院基因體中心主任洪上程與名古屋大學醫學院長門松健治，從6年前開始合作研究，尋找中樞神經元的修復關鍵，洪上程表示，中樞神經受到重大外力衝擊，神經的軸突受損後，人體會分泌一種醣分子「硫酸軟骨素」（CS），CS會和磷酸根移除酶結合，經催化作用後，細胞內Cortactin蛋白的磷酸根遭移除，導致蛋白失去活性，神經無法繼續生長，在神經軸突末端產生球狀凸起物。

洪上程指出，因此中樞神經修復的關鍵，就在於抑制去磷酸根的作用，研究初步結果發現，合成八醣體「硫酸乙醯肝素」（HS）可以修復中樞神經元受損的軸突，讓受損神經元增生，團隊進而開發出合成途徑，成功製備16種不同硫酸根的HS八醣體分子。

日本團隊在門松健治的帶領下，找到取代CS的關鍵是HS八醣體，團隊從老鼠身上取得從脊椎延伸到肌肉的中樞神經元「背根神經節」，將神經節分別放置在鋪有CS化合物和有八醣體分子HS和CS的培養皿，研究發現，前者軸突會停止生長，後者則持續生長。

洪上程解釋，HS八醣體具有較多硫酸根數量的時候，可以取代CS並與磷酸根移除酶結合，而且可以抑制Cortactin蛋白去磷酸根的反應，讓軸突繼續生長。

洪上程說，台灣主要負責合成領域，日本則是負責生物活性研究，醣分子的合成具有相當高的難度，結構複雜的八醣體更是不容易，例如合成不同硫酸根的HS八醣體化合物，就需要50多個步驟，目前已經找到合成途徑，接下來希望可以大量製作，進入到動物實驗。門松健治則表示，可以成功合成HS八醣體分子，台灣團隊扮演關鍵角色，中研院的學術評價在國際上更位於頂尖位置，希望未來有更多台日合作研究。

這項研究在今年5月7日登上國際期刊《自然－化學生物學》，台日合作率全球之先成功合成HS八醣體分子，文章第一作者為名古屋大學醫學院副教授坂元一真、中研院基因體研究中心博士蔡政芳和郭彥均，共同通訊作者有洪上程、門松健治。

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