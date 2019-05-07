控訴綠環境公司非法解僱員工 桃產總要求環保署停止補貼

2019-05-07 12:15

〔記者劉力仁／台北報導〕位於楊梅的綠環境科技公司，進行冰箱、冷氣等大型家電廢棄物拆解與資源回收，桃園市產業總工會指控，今年過年前資方以「業務緊縮」名義，突然資遣約3分之1的外勤人員，也無年終獎金，但過年後馬上徵人，給的工資薪水更低，被資遣的員工若回聘少了4、5千塊月薪，痛斥這明顯是惡性解雇，要求環保署停止補貼該公司。

依據環保署公告「應回收廢棄物品回收清除處理補貼費率」，綠環境科技公司領取環保署補助，拆解一台冰箱補助635.5元、一台冷氣機500元，被解雇勞工，工作即是拆解這些家電。

被資遣的勞工詹益協表示，他於1月底被資遣，2月23日看見公司貼出徵人廣告，資方對外說法是市場變化、有新的業務，所以徵人。

桃產總表示，環保署資源回收管理基金是來自於業者繳納的「回收清除處理費」，家電售價包含這項成本，等同由消費者支付，桃產總估計綠環境一年領取環保署補助高達3千萬，反對環保署繼續補貼血汗回收業者。

環保署回收基管會副執行秘書吳孟兒表示，違法解雇及勞動作業方面，主管機關非環保署，環保署將轉交相關勞動機關；目前領取環保署補助的回收清楚處理業者2、3百家，環保署將查核，業者是否有違法情況，視情況記點或刪減補貼。

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