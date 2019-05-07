除濕機補助 3個月後啟動第2波

2019-05-07 12:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市除濕機補助大爆發，2天就額滿，民眾有所怨言，工務處長張元良說，已經到經濟部節能局研議，調整計畫，約3、4個月後會推出第2波補助，工務處會記取教訓，由賣場或家電行代為申請，並採定額、限台數補助。

基隆市4月30日公告補助政策，冷氣機和冰箱補助每台最多3000元；除濕機最高可補助8000元（不超過售價半價），申請補助的民眾連2天大排長龍，額度2天就滿了，引起部分民眾不滿。

市議會今天召開第19屆第1次大會，市議員楊石城針對除濕機亂象提出臨時動議，認為補助不均、作業亂，要求市府檢討。

市議員楊石城、呂美鈴、秦鉦、鄭愷玲、連恩典、張秉鈞、張芳麗表示，除濕機對基隆人的確很需要，但冷氣和冰箱才補助3000元，除濕機最高可補助8000元，補助比率懸殊，建議可調整補助金額，讓更多人受惠，或登記後抽籤，更公平；並建議增加e化，不必排隊，有人資料準備周全了才去申請卻額滿了，有人確只要切結就可以，難怪有民怨，希望市府配套考慮周全，簡化流程。

市議員蘇仁和、秦鉦認為補助額度滿了就好了，無法養到飽，調整補助會排擠到其他，夏天到了，民眾買冷氣和冰箱需求增高。

張元良表示，冷氣和冰箱補助924萬元，除濕機220萬元，實在太熱門了，2天就額滿，有受理登記的會想辦法處理。

他說，公用科長已到能源局溝通，調整計畫，調整部分服務業額度補助除濕機，電冰箱和冷氣額度不變，預估3、4個月後推出第2波的補助活動，但會採定額補助、限台數，並跟電器公會協商，請賣場或電器行代為申請。

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