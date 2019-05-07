「基隆潮境海灣節」起跑，海底影像紀錄片與水下攝影比賽登場

2019-05-07 11:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕108年第二屆「基隆潮境海灣節」起跑！

「潮境海灣節」首先登場的是「潮生態」海底影像紀錄片徵選與影像海灣ImageBay水下攝影比賽；徵件比賽即日起受理報名至6月30日，凡年滿18歲以上即可報名參賽，比賽作品須在潮境海灣所攝影，首獎獎金4萬元，二獎2萬元，三獎1萬元。

這項攝影比賽最特別的是攝影者，須具備潛水組織所認可的合格潛水證照。

參賽並於8月1日舉辦頒獎典禮，得獎作品將於東岸商場二樓展出；相關活動資訊請上活動網站查詢。

「基隆潮境海灣節」網站：https://www.chaojingbay.com.tw/topic。

國立海洋科技博物館與基隆市政府再度聯手推動第二屆「基隆潮境海灣節」，這計劃起源是國立海洋科技博物館從103年起，聯合基市府連續4年執行教育部「Aquatopia渥托邦-海洋狂想」的延伸，因為成效良好，海科館與基市府雙方期待連結基市府的廊帶活動，最終有機會邁向國際海洋觀光舞台。

今年

潮境海灣節系列活動包含「潮音樂-海風音樂」（海科館潮境公園）、「潮美食-海風盛宴」（海科館101高地）、「潮漁村-實境解謎」（八斗子及長潭漁村）、「潮生態-紀錄片/水下攝影」（望海巷海灣）、「潮海洋-漫遊潮境灣」（望海巷海灣）、「基隆國際帆船賽」（基隆-帛琉）等活動，都是極具夏日「海洋生活」特色的節目。

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