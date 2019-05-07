永達遭聲請解散董事會 將成史上首間解散清算學院

2019-05-07 11:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕屏東縣永達技術學院停辦5年，歷經違法未改善，教育部3月27日正式向法院聲請解散董事會，並評估到明年1月該校來不及改辦，將成史上首間被解散清算的學校；教團今赴教育部抗議，訴求未來公益董事應納師生代表，維護權益。

高教工會、全教總及前永達師生代表等，今上午到教育部門口抗議，控訴永達5年前無預警停辦，影響眾多師生權益，眾人多年來監察、揭弊，指控校方不公行徑與掏空弊端，但遲至今年3月27日，教育部才正式向屏東地方法院聲請，解散該校董事會。

高教工會主任陳書涵表示，解散董事會僅是遲來的正義，但未來解散後法院將重組公益董事會，因此特地詢問各界，推舉出工會版的名單，包含教育界、學界、當地公正人士、前永達師生等代表，籲政府採納該名單，避免未來校產處置被企業覬覦。

另，陳書涵也認為，應追究討回永達過去將「校產變私產」的非法挪用現金、租金等，並補償這些年來受害的教職員工；前永達教師賴福林更指，至今仍與當初輟學的學生連繫，心疼學子當年繳了3年學雜費5、60萬元，學校一停辦通通沒了，質問教育部究竟要拿「什麼態度」來面對永達師生？

教育部技職司專門委員柯今尉表示，依私校法，政府無法直接接管私校，只能向法院聲請解散董事會，3月27日聲請後，本月1日又再度發文請屏東地院盡速審理。

柯今尉表示，法院正式解散永達董事會後，未來將由教育部找社會公正人士及教育團體代表，籌組遴選委員會，選出永達公益董事會，並承諾教團，新董事會至少有1名前永達師生代表。

而永達停辦改辦的期限將在明年1月到期，柯今尉說，未來任何改辦計畫都來不及，永達勢必走上解散清算命運，到時會是史上首間遭解散清算的學院，該校在最新106學年的會計報表中，仍有10.83億元資產，都是校地與建物，未來清算依法院程序，償還教職員欠款及相關負債後，可由公益董事決定捐款去向，包含捐給地方政府、國立學校、非營利團體乃至私立大專校院退場基金等。

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