生一個孩子掉一顆牙？醫師破解「胎兒偷走媽媽的鈣」迷思

2019-05-07 11:48

〔記者方志賢／高雄報導〕俗語說「生一個孩子，掉一顆牙」，過去醫療知識不普遍，誤認孕婦掉牙是胎兒「偷走」媽媽的鈣？但牙科醫師表示，孕婦掉牙有很多原因，可能是荷爾蒙、孕吐、飲食習慣改變，狂吃甜食或蜜餞等酸性食品造成的！

阮綜合醫院牙科部主任梁錦榮表示，胎兒的「骨骼」發育仰賴母體提供的鈣作原料，當母體鈣質攝取不足時，胎兒會轉向吸收母體的骨鈣作為成長養分，才有「生一個孩子，掉一顆牙」的說法，因此孕婦宜多攝取含鈣與維他命D群食物。

梁錦榮強調，孕婦牙齒問題並不是被胎兒「偷走」牙齒內的鈣質，但孕婦確實易出現一些口腔問題，例如懷孕初期，大量分泌雌激素與黃體素，若加上口腔清潔未落實，牙菌斑堆積，易造成牙周組織發炎及牙齦腫脹、流血。

另外孕婦害喜、孕吐或胃酸逆流，造成牙齒琺瑯質長期被侵蝕、變薄，牙齒會變黃，對冷熱敏感，甚至造成牙髓炎。

梁錦榮說，孕期口味改變，偏好酸性（蜜餞）或高澱粉食物，導致口腔偏酸性、唾液變得較黏稠，進食後沒做好口腔清潔，容易提高齲齒發生機率。

梁錦榮警告，孕婦口腔疾病中的細菌毒素可能經由血液循環系統，通過胎盤影響胎兒發育，甚至產生畸形或流產風險，尤其懷孕前3個月，拔牙產生疼痛的刺激，易導致流產，最後3個月口腔創傷性手術則易導致孩子早產！

梁錦榮建議，為了胎兒不受孕婦牙疼、牙齒疾病影響，孕前做一次徹底洗牙，清除牙菌斑以減少對牙周的刺激，就可有效預防妊娠期牙齦炎。

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