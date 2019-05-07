醫病》乳癌不要怕！饒慶鈴自曝：35歲曾罹乳腺癌 6年治療完全康復

2019-05-07 11:34

［記者張存薇／台東報導］台東縣衛生局開發「i台東乳房照護APP」今天啟用，曾罹患乳腺癌的縣長饒慶鈴大聲疾呼，要婦女朋友多愛自己！他說，為了讓偏鄉民眾不用舟車勞頓，乳房X光攝影篩檢巡迴車每月會下鄉服務，民眾可利用這個APP預約掛號、減少等候時間，APP也可連結國民健康署各項癌症醫療資訊，面對罹癌不害怕！

饒慶鈴說，做乳房攝影就是姊妹愛自己！乳癌在台東縣女性癌症死亡第4名，經過衛生局不斷下鄉巡迴篩檢，但還是不夠，請45到65歲婦女朋友一定要定期篩檢，家族有病史者則提前至40歲就要篩檢，民眾下載「i台東乳房照護APP」，可以知道巡迴車下鄉時間、地點，也可以預約掛號，縮短民眾到市區醫院看診、等候時間。

饒慶鈴說，她曾在35歲時就罹患乳腺癌，經過6年治療、追蹤才完全康復，她知道乳房攝影會痛，但衛生局已引進最新的乳房X光檢測儀器，坐起來不會這麼疼，也正爭取預算希望更新巡迴車，提供更好的醫療服務。

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