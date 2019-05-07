台鐵將米其林搬上觀光列車 明起搭乘就有機會吃到14項美食。（記者鄭瑋奇攝）

2019-05-07 10:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵觀光列車於97年推出環島之星後，10年來不斷推陳出新，台鐵這次再與易遊網旅行社合作，將米其林必比登推介美食端上火車，5月8日至6月30日每週一至週五搭乘環島之星，就有機會享用到多項米其林必比登美食；另外，這次易遊網也推出6條美食旅遊行程，帶領旅客到台灣各地品嚐佳餚。交通部長林佳龍表示，環島之星能讓旅客不用煩惱交通問題，火車再跟米其林美食結合，相信在國際上一定會成為有吸引力的觀光產品。

台鐵局表示，這次端上環島之星的必比登美食包含福州世祖胡椒餅；點水樓的赤豆鬆糕；杭州小籠湯包的南瓜糕、蟹黃蝦燒賣、奶皇包等；一號糧倉的鬆鬆獅、鹽可頌、小丸子等。環島之星上每日至少提供1-3種品項，並安排在第6車的景觀車廂供應，旅客可一邊欣賞沿途風光，一邊品嚐必比登推介點心。

除於火車上品嚐必比登美食外，這次也還特別推出「環島之星米其林或名人推薦餐廳」共6條美食旅遊行程。東部3天旅遊行程中，有公益平台基金會董事長嚴長壽推薦的花蓮原住民無菜單料理「陶甕百合春天」、台東長濱海邊的法式餐廳「Sinasera24」；台南、台東行程則有金城武推薦的台東池上客家聚落代表餐廳「翠華小館」；台東縣政府慢食評鑑得獎的「阿霞飯店」；高雄2天旅遊行程則有美食家胡天蘭推薦來自日本的米其林一星鐵板燒餐廳「晶華UKAI」；彰化2天旅遊有法國藍帶勳章主廚坐鎮的「宏銘的廚房」等知名美食餐廳。

台鐵局長張政源表示，台鐵近來積極推動鐵旅遊，與易遊網合作推出環島之星，迄今列車已環繞台灣7000多圈，帶無數旅客暢遊寶島，深受國內外旅客喜愛。今年挖空心思將米其林必比登美食帶上環島之星，讓旅客能一班欣賞美景、品嘗美食；未來將會擴大與旅行業者合作，讓鐵道旅遊不斷推陳出新。

林佳龍表示，台灣各地有說不完的故事，他非常推薦搭乘火車環島，因為這是最輕鬆愉快的環島模式，能跟著家人、好友邊交談、邊賞美景，每站下車更能體驗在地不同的文化特色，相信會是個100分的旅遊產品。

台鐵將米其林搬上觀光列車 明起搭乘就有機會吃到14項美食。（圖：台鐵局提供）

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