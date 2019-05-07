YouBike有百萬傷害險可保 北市將加強宣傳

2019-05-07 10:52

〔記者林家宇／台北報導〕兼具通勤、休閒用途的公共自行車YouBike，2012年上路至今已突破1億人次使用。但去年10月推出的「公共自行車傷害險」服務，截至今年3月投保比率僅13%。對此，北市交通局強調會加強宣導，讓政策能夠進一步落實。

台北市議員吳世正指出，YouBike每日騎乘人次約6萬，每年發生事故1300件，受調查的50位使用者中，37位不知道可以申請免費傷害險，投保人數僅5位，要求交通局加強宣傳。

交通局表示，傷害險屬人身保險，必須採實名制並由被保險人同意，故既有會員仍需完成登錄才有保障，後續將與微笑單車公司及國泰產險強化行銷宣傳，落實政策推動。

投保公共自行車傷害險之使用者，若遭受意外傷害事故導致失能，或15歲以上者身故，最高可獲100萬元保險理賠。因受傷住院，每日住院醫療保險1000元。

交通局提醒，民眾可至微笑單車公司官網、Kiosk或透過App登錄身分證字號、生日及聯絡電話等資料，且騎乘時需使用已加保之個人票證，才可享有保障。

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