獨家》前進東京奧運 教育部提9大備戰策略

2019-05-07 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕前進2020年第32屆東京奧林匹克運動會，教育部提出「9大備戰策略」報告，重點運動種類包括舉重、羽球、射箭、空手道、體操、射箭、拳擊、射擊、柔道、田徑，並喊出「超越2016里約奧運參賽成績1金2銅為目標」，全力積極備戰，達成參賽目標。

針對奪金、奪牌及具取得參賽資格運動種類之運動團隊，依運動種類之特性及需求，體育署已輔導單項協（總）會研擬，該項運動整體培訓計畫及選手培訓專案，聘請優秀國際級教練來台指導我國國家培訓隊，提升專項運動之技術性。

體育署亦對菁英選手給予專案培訓，體育署輔導國家運動訓練中心競技強化委員會，研擬「2020東京奧運黃金計畫」，遴選菁英選手，並依據選手實際訓練及參賽需求，訂定個別選手培訓參賽專案計畫，成立訓練團隊及後勤支援團隊，全力協助選手備戰2020東京奧運。

此外，體育署成立訓練輔導小組，遴聘具有專業及熱忱之委員，專責輔導協調各該項運動種類之選、訓、賽、輔等工作。另對重點培訓運動種類及選手，依運動種類之特性及需求，遴選選手所需之運科運醫人員隨隊支援，並成立團隊式且有組織化的運科及運醫專案，以提供教練及選手在運科運醫全方位的支援運科工作。

教育部表示，我國選手於2016里約奧運中，部分運動種類已打進前八強，而2018雅加達-巨港亞運會部分獲得金牌之運動種類為奧運競賽種類，顯示選手競技實力已具國際級水準，依各單項運動特性，規劃完善的參賽計畫，增加選手參加國際賽經驗，以提升國際之競技實力，以利提高 2020 東京奧運奪牌實力。

各單項運動團隊也正蒐集相關競賽資訊，並納入備戰訓練計畫，另利用參與國際賽事時，蒐集對戰國或選手之競賽資訊，提供教練、運科團隊研擬訓練計畫，以提高備戰 2020 東京奧運競技實力。

教練團隊則專業分工，依據各運動種類屬性組成教練團隊，成員包括總教練及教練之外，亦將納入體能訓練師、專項教練等，各教練依其角色執行訓練工作，期透過更精細的分工，讓選手接受全方位的訓練，提升訓練效益。

國訓中心除已完成技擊館及球類館等訓練場館之興建外；另國家運動園區整體興設與人才培育計畫第2期宿舍、餐廳等新建工程刻正進行中，預計108年底完工，屆時有402間房間可提供教練、選手住宿，有更優質的訓練環境及生活空間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/