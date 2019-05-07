西子灣海水浴場百年專刊 88歲阿嬤憶：我跟蔣孝文是同學

2019-05-07 09:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕西子灣海水浴場設立100週年紀念專刊－《西子灣》地方誌，昨天正式發行，邀請多位深耕地方文化的文史專家撰文，讓民眾一覽西子灣整個世紀的風華與蛻變，兩位阿嬤並回憶起當年西子灣海水浴場風光。

高雄市柴山西子灣觀光文化協會理事長張允慧表示，西子灣海水浴場其實設立於1917年，之前就著手策劃紀念專刊，直到今年正式發刊。

《西子灣》創刊號主題圍繞西子灣的百年風華，共分為四部分：歷史、建築、人文、在地故事，邀請打狗文史再興會社常務理事謝一麟、理事陳坤毅、高師大美術系講師李書旆、作家莊恆甫、中山大學社會系講師李怡志等人撰文。

此外，更以西子灣百年興衰蛻變為主題，彙集了收藏於中山大學、高雄市史博館、串門文化、鞠園文史集郵論壇、台灣大學、台南大學、打狗文史再興會社、哨船頭楊里長、濟南教會彭福佐長老等9個公、私部門，近60幀的珍貴歷史影像。

《西子灣》地方誌昨天於西子灣沙灘會館發表，特別邀請幼年在西子灣遊玩、經歷日治時期西子灣繁榮景象的88歲女士陳愛嬌，與曾是蔣孝文同學、82歲的陳瑞珠女士「講古」。

從小生活於鹽埕區的陳愛嬌，幼年時常與家人搭乘公車到西子灣海水浴場遊玩。她指著老照片說，小時候西子灣海水浴場是非常知名的休閒景點，不只是海水浴場，還有兒童泳池游泳、泡湯浴場、食堂、咖啡屋等設施，只要開放期間，永遠都是人聲鼎沸。

陳愛嬌回憶說：「那時兒童泳池的滑水道是非常顯著的地標，只要一看到滑水道，就知道西子灣到了」。

陳瑞珠則談起年輕時曾擔任救國團大隊長，因而和在陸軍官校念書的蔣孝文認識，並為了討論救國團活動，經常前往總統行館。

發表會的場地－西子灣沙灘會館，曾經是不被人看好的貧脊地帶，總經理顏靜愛一步步將它打造成充滿南島風情的海濱渡假勝地，重新展現百年前、作為台灣首屈一指休閒勝地的風光，更是許多情侶定情終身的場所。

高雄市長韓國瑜上任後，在西子灣舉辦「愛在高雄、情定西灣」高雄國際午宴，由沙灘會館主廚葉志超設計菜色，葉志超更將桌菜改成「愛在高雄套餐」，並搭配會館海景客房，推出「愛在高雄一泊二饗」度假專案。

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