保護萬丹富商古厝 屏東縣府緊急公告暫定古蹟

2019-05-07 08:18

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東縣萬丹鄉知名大地主李開胡古厝「芳美商號」，因為持有產權的地主意見紛歧，「芳美商號」傳出可能被拆除，縣府文化處為了保存「芳美商號」，緊急公告為暫定古蹟，能否保存下來？恐是場艱困的戰役。

位於萬丹鄉精華區的「芳美商號」，為萬丹庄長李南所創立，前棟樸實無華，後棟華麗精美，花園內設有巨石假山流水、洋樓式涼亭，其子富商李開胡更設計了可以騎馬上樓層、汽車可以行駛連接到各建築的「走馬樓」，還沒建成就轟動地方，可惜施工一半，李開胡就病逝，僅留下基礎的建築，但無損於花園原來壯闊雄偉、仍展現大戶人家的氣度。

而古厝的交趾陶人物維妙維肖，皆為大師之作、彩磚、木刻等設計也相當精緻，是日治時期屏東縣數一數二的豪宅，可惜在後代子孫遷出後，古厝的交趾陶及其他古物，不是毀損就是被偷竊，使得古厝逐漸頹廢，倒臥在荒草樹林之中。

李開胡的後代子孫有人不願意見到古厝就此灰飛煙滅，請縣府將「芳美商號」公告為暫列古蹟加以管理保存，卻引發其他土地所有權人的反對，要求縣府撤銷公告，並傳出要拆除古厝的消息，縣府為保護古厝不被拆除，於是撤銷後又再度緊急再公告「芳美商號」為暫定古蹟，希望地主能讓古厝保留下來，由於土地價值高達上億元，土地所有權人意見又紛歧，想要留下李開胡古厝恐怕沒那麼容易。

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