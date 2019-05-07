05/07 各報重點新聞一覽

2019-05-07 06:13

自由時報

川普突襲祭25%關稅 中國股市 千股跌停

美國總統川普對貿易談判態度急轉彎，不但宣布自本週五（五月十日）起，將對兩千億美元中國商品加徵關稅，稅率自十％上調至二十五％，還威脅不久後將再對三二五○億美元中國商品，課徵二十五％懲罰性關稅；川普週一持續推文砲轟中國，「和中國貿易每年損失五千億美元，抱歉，我們再也不會這麼做了」。

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發票中獎開心PO網 竟被人用APP領走

今年元旦起，統一發票五、六獎只要掃描中獎紙本發票QR code，就能透過網路在雲端領取，原本是便民措施，不過彰化縣凃姓女子發現生日當天消費中了五獎一千元，高興地將中獎發票PO臉書，未料不到兩小時就遭人掃描QR code兌獎，凃女得知無法兌換、「生日禮物」飛了，氣得報警；財政部官員表示，這是統一發票遭用APP盜領首例，目前已抓到盜領者，此案涉及公訴罪，國稅局查辦中。

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給冤獄開一扇窗 再審規定將放寬

為防冤錯案，司法院繼二○一五年修法放寬再審事由後，日前再度通過刑事訴訟法再審部分條文修正草案，來強化民眾聲請再審程序的保障，再審規定因此將再大幅放寬，等同為可能的冤獄再開一扇窗，此草案已於上月二十五日送行政院會銜，司法院認為，此修法應可提高聲請再審成功的機會。

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蘋果日報

中國憑什麼綁架我 郭台銘：若以鴻海關廠威脅 給我時間搬走

決定角逐總統大位的鴻海董事長郭台銘，自上周和美國總統川普會面後，遭到外界質疑，昨他舉行記者會說明，明確表示不會有習郭會，但如果他當中華民國總統，會要求對岸平等尊嚴談判，如果中國不願意，並以鴻海關廠威脅，「給我幾個月的時間，我一定會搬到更有競爭力的地方」，「中國當局憑什麼綁架我」。

「不讓陸貨變台灣貨」蔡英文反對自經區 聚焦台商回台

中國貨轉身變台灣貨！高雄市長韓國瑜推動自經區，遭質疑空有口號。總統蔡英文昨天透過臉書說，提出這樣想法的首長，寄望和中國綁在一起，把「中國貨」在「自經區」轉一手，變成「台灣貨」。為了不讓「台灣貨」和「中國貨」混淆，她必須反對「自經區」。農委會主委陳吉仲也警告，設置自經區會對國內農產造成極大傷害。

聯合報

川普開砲「談判太慢」威脅加稅 陸方準備赴美磋商

美國總統川普嫌美中貿易談判進展太慢，五日推文威脅將自本周五（十日）起，對價值數千億美元的中國大陸進口產品大幅提高關稅；川普此舉引發外媒一度盛傳大陸可能喊停即將登場的中美新一輪貿易磋商。中共外交部發言人耿爽昨回應指出，「中方團隊正在準備赴美磋商」，但他並未證實中方首席談判代表國務院副總理劉鶴是否前往。

「我是小咖 」郭台銘：絕沒有習郭會

鴻海董事長郭台銘日前指「台灣是中國不可分割的一部分，同屬中華民族」，遭陸委會主委陳明通批評是在國際社會傳達錯誤訊息。郭台銘昨天舉行記者會反擊，強調「中國」是憲法中的中華民國，請陳明通不要在台灣社會傳播錯誤訊息。

中國時報

台GDP難保2

美國總統川普突然推文宣布，本周五將對2000億美元的大陸商品加徵懲罰性關稅，稅率由10%調高到25%；富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，川普推文太突然，金融市場先行反應，較令人擔憂的是，若威脅成事實，大陸經濟首當其衝，台灣共同受害，全年經濟成長率保二的壓力瞬間上升。

出國變貴 長程機票漲800元

燃油價格上升，5月國際油價突破每桶90美元，國籍航空華航、長榮宣布，將於明（8）日起調漲燃油附加費，長程航線每航段為45.5美元、來回91美元，短程每航段17.5美元、來回35美元。與今年1月比較，長程來回約增26美元（約新台幣803元）、短程增10美元（約新台幣309元）。

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