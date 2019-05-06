發大財！新明國中棒球隊喜抱290萬獎勵金及培訓金

2019-05-06 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市國中小棒壘球運動，近年來屢創佳績，中壢區新明國中連續9年獲得國家代表權，即將於6月29日至7月8日代表台灣參加在中國山東省舉行的2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國密西根。

桃園市長鄭文燦6日出席慶功宴頒發獎勵金及培訓金635萬5000元勉勵與會教練、選手全力為國爭光，新明國中此次在教育部棒球聯賽國中硬式組、謝國城盃全國青少棒錦標賽勇奪冠軍，共抱走290萬4000元的獎勵金及培訓金，另外，仁和國中、南崁國中、大勇國小、仁善國小及中平國小等棒球、壘球代表隊也有優異表現，各獲121萬2000元、109萬2000元、53萬元、46萬7000元及15萬元。

鄭文燦表示，市府推動三級棒球運動扎根，持續增設四座棒壘球場，平鎮市立棒球場整修工程進入最後階段，考量大溪區苦無棒球場地，市府於大溪河濱公園建置棒球場，整體計畫經費約4700萬元，目前在規劃設計階段，希望讓仁善國小、仁和國中及大溪高中棒球隊能有良好的練習場地，建置完善的三級銜接制度，並研議與桃園市體育會棒球委員會合作，推動民間版桃園市棒球發展基金會，來支持桃園三級棒運。

其他戰績，仁和國中獲教育部棒球聯賽國中硬式組季軍，將代表桃園與全國縣市代表隊爭取第10屆BFA U15亞洲青少棒錦標賽國家代表權。

大勇國小、仁善國小及中平國小在教育部棒球聯賽國小硬式組，分別拿下第2、3、5名；仁善國小在謝國城盃全國少棒錦標賽奪冠，將於6月23日至30日代表台灣參加在韓國首爾舉行世界少棒聯盟（LLB ）亞太區少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國威廉波特；中平國小取得代表桃園與全國縣市代表隊，爭取美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽及第5屆U12世界盃少棒賽國家代表權。

南崁國中女壘隊獲得全國中小學女子壘球聯賽季軍及理事長盃全國壘球錦標賽冠軍，有9名選手入選中華青少年女子壘球代表隊，將在8月11日至17日赴日參賽。

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