業者擺爛全民買單 保管場成「oBike公墓」

2019-05-06 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕總部設於新加坡的共享單車公司oBike去年6月閃電宣布停止營運，10月台灣子公司也大量裁減人力，僅維持基本營運和APP客服，旗下自行車遭四處棄置，台北市三大自行車保管場共收容2157輛oBike，業者卻避不領車，上千萬處理費用由人民買單。

綜合媒體報導，oBike於新加坡的總部已於去年6月宣布倒閉，但獨資營運子公司並未正式退出台灣市場，負責人選擇逃避神隱不處理問題。據了解，台北市3處自行車保管場，共停放2157輛oBike自行車，每月約須花費300多萬元，自去年底至今累積呆帳逾千萬。

針對oBike「橫屍遍野」的亂象，台北市停管處管理科科長謝君毅答詢表示：「台北市周邊，這種亂象我們要先去處理，後面那個成本我們當然會依照行政程去，去催繳移置費、保管費。」去年通過的「台北市共享運具經營業管理自治條例」缺乏業者退場機制，交通局對oBike擺爛無法可管，最後這筆爛帳卻得由全民負擔。

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