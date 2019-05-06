週二北台灣整天偏涼 不穩定天氣預計週末回穩

2019-05-06 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6日）受到南方雲系影響，全台各地都有陣雨情況發生，另外因為東北季風及降雨緣故，北台灣氣溫下降至20度左右。明天（7日）同樣受到南方雲系及東北季風的影響，北台灣整天偏涼，北部及東半部地區同樣會有陣雨發生，中南部地區到了白天之後降雨情形便會趨緩，請民眾多加留意相關資訊。

根據「中央氣象局」預報指出，明天清晨各地仍然會有陣雨發生，但中南部地區到了白天以後，降雨的狀況便趨緩，至於北部及東半部地區，因為位於迎風面，仍會有局部短暫陣雨，提醒民眾出門務必要記得攜帶雨具。

溫度方面，明日北台灣整天偏涼，白天高溫約落在22度左右，中南部及花東地區高溫約24至27度，感受上較為舒適。另外，根據「天氣風險公司」表示，本週三可能又會有新的鋒面在台灣附近形成，天氣不穩定條件升高，預計到週末才會轉晴回穩。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，因為這幾天降雨的洗除作用，各地空品普遍為普通致良好等級。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

另外要特別提醒，明日東北風明顯偏強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海風浪較大，提醒民眾如欲進行海上活動或作業輕多加注意安全。

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