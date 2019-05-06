學生遭性侵跳海自殺 教育部：每年約40位狼師被解聘

2019-05-06 21:55

〔記者林曉雲／台北報導〕桃園市發生林奕含國小版不幸事件，被老師長期性侵的受害女學生跳海自盡。教育部統計，近年來高中職和國中小，每年約有40位狼師被解聘；去年（107年）全國老師對學生疑似性侵案件83件、性騷擾案588件，幾乎每天發生近2件師對生疑性侵或性騷案，性侵案是10年前的8倍、性騷擾案更達16倍，數據之高，令人震驚！

教育部國教署學安組組長林良慶今天受訪表示，老師和學生之間權力不對等，即使學生有愛慕之心，老師也必須要嚴守分際，狼師就是狼師，沒有什麼師生戀可言。

林良慶說明，依性別平等教育法第21條規定，學校校長、教師、職員或工友知悉服務學校發生疑似校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件者，除應依性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利法、身心障礙者權益保障法及其他相關法律規定通報外，並應向學校及當地直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過24小時。

此外，學校須依性平法及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則等相關規定儘速妥善處理，依教師法第14條第1項第8款或第9款，服務學校應於知悉之日起1個月內，經教師評審委員會審議通過，不需報經主管教育行政機關核准，先予停聘，並靜候調查；如經學校性別平等教育委員會或依法組成之相關委員會查證屬實，不需經教師評審委員會審議，應立即報主管教育行政機關核准後予以解聘。

林良慶也說明，學校聘任教育人員之前，必須依性平法規定，先查詢其有無性侵害之犯罪紀錄，及依不適任學校人員通報資訊蒐集查詢處理利用辦法，查詢是否曾有性侵害、性騷擾或性霸凌行為；已聘任、任用、進用或運用者，亦應定期查詢。

另學校必須推動校園性侵害、性騷擾及性霸凌防治教育，包括：辦理校園性侵害、性騷擾及性霸凌防治之教育宣導、學校性別平等教育委員會運作實務研討會議、對學校行政人員或輔導人員辦理學校執行校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育專業人員培訓課程，以提升學校教職員工生性平知能。

對於師對生的性侵案，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，人本曾協助學生遭師性侵案，許多家長第一反應竟是「孩子是不是做了什麼讓老師誤會的事？」對孩子來說，信任的老師變成狼師，父母的質疑更如同背叛，就易逼使孩子走上極端，最好的預防教育應是讓孩子深刻體認「沒有任何人可以侵犯我的身體」。

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