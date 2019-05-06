政府保價措施難阻濕穀價格下探 農糧署：別再搶割了

2019-05-06 20:26

〔記者李立法／屏東報導〕今年屏東一期稻濕穀開盤價跌破10元，農委會隨即啟動各項保價機制，但似乎難阻穀價跌勢，每台斤濕穀已跌破9元來到8.3元；農糧署與屏東縣政府今天均向農友喊話「別再搶割了」。

今年4月濕穀開盤價9.2元，比去年10.4元，少了1.2元，創歷年罕見低價，農糧署認為，因近年來一期稻普遍豐收，糧商庫存增加來不及消化，使得今年新穀買氣疲弱，導致穀價下跌；農委會隨即啟動相關保價機制，包括增加公糧收購數量、輔導糧商加強海外行銷、調節國內稻米流通數量等，希望能穩定市場供需及穀價。

但連日來屏東濕穀價格仍持續下跌，每台斤接連跌破10元及9元後，正面臨8元保衛戰；農糧署南區分署長姚志旺認為，穀價下跌與農民遇雨搶割的習慣有直接關係，稻穀含水量偏高，烘稻成本增加，收購價格自然被壓低，請農民別再搶割。縣府農業處也籲請農友勿因遇雨搶青收割造成權益損失。

縣議員許展維表示，穀賤傷農的問題每年都發生，政府的補貼措施只能應急，應把「餅」作大，認真推廣精緻米食文化，吸引國人愛吃國產米，才能挽救萎縮的稻米產業。

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