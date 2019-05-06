醫病》半百熟女失眠3年多 改服中藥2個月後夜夜好眠

2019-05-06 19:35

〔記者王俊忠／台南報導〕51歲卓小姐3年多來有不易入睡伴隨多夢症狀，有恐慌、焦慮症病史，之前曾求診西醫，1年多來規律服用「抗憂佳」與「樂穩」西藥各半顆調理睡眠障礙。卓女希望改藉中醫調理、減少服用西藥，去年10月，她求診台南市立醫院中醫，中醫師診斷出患者值更年期，入睡時有發生潮熱情形、偶有胃食道逆流，這些因素都可能影響睡眠。中醫師改給予服用科學中藥，吃了2個月中藥，患者失眠症有效改善，不必再吃中、西藥能夜夜好眠。

台南市立醫院中醫師曾碩平指出，造成睡眠障礙因素很多，從簡單的時差、易惡夢，到複雜的睡眠呼吸中止症，甚至較少聽聞的「不寧腿症候群」，其中還會因各種疾病、藥物、飲食、生活作息、環境而影響睡眠狀況，往往患者未必僅單一因素造成睡眠障礙，因此，可尋求中、西醫師做完整的睡眠評估，如安排睡眠檢查、找出病因，再給予適當建議或治療。

儘管許多病情較嚴重的病患仍需要中、西醫相互配合才能改善病況，目前已有不少研究證實針灸和中藥調理能改善各種不同原因的睡眠障礙。曾碩平表示，加味逍遙散、清心蓮子飲、甘麥大棗湯、柴胡龍牡湯、黃連阿膠湯、酸棗仁湯或天王補心丹等，不論研究或臨床都證實有助調理睡眠，且中醫藥物副作用輕、依賴性低，對有失眠問題的患者來說，是一項有效可靠的治療方案。

曾碩平認為，失眠除了藥物治療外，搭配生活習慣改變，才能有效改善失眠問題，如定時作息、避免咖啡因飲品、減少藍光刺激、運動助眠、適切的睡眠環境、不要帶著飽意或餓意就寢。許多睡眠障礙患者都會伴隨焦慮和憂鬱等情形，建議患者要調理各種睡眠障礙，還是要尋求專業醫師協助，才能有效評估病況並針對原因改善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/