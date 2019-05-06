獨居阿嬤種地瓜 部落青年幫忙賣 好有愛

2019-05-06 18:56

［記者陳賢義／台東報導］原民部落處處有溫情！南迴原鄉可栽植農作種類有限，加上年輕人口的外流，許多獨居老人均得自足自給，種植地瓜、芋頭和南瓜等農作，但量產時又苦無銷售管道，只能分送親朋好友，收入不成比例，同是軍人退休的建銘和志平兩人不忍老人家揮汗卻無實際收益，主動伸援載運，載往市區幫忙銷售，希望這一點薄力能讓老人家生活好過些。

偏遠原鄉就業機會少，致使年輕人口為了生計大量外流，隔代教養、老人獨居問題司空見慣，儘管近年來年輕人回流拓展在地農業及文創人口愈來愈多，但造就效益有限，許多老人家為打發閒睱及補貼家計，都會栽植較不費力的地瓜、芋頭和南瓜等農作，一天數百元的收入不無小補，但銷路也僅於部落或託由族人到鄰村代售。

退伍後自營檳榔和荖葉買賣的建銘說，每每看到老人家不願在外兒女還得擔憂他們的生活，總會自足自給的種植一些農作，苦無銷路，收入難成正比，雖已遷住台東市區，但回到部落看到老人家仍這麼有活力鄱賺取微薄收入，很佩服但也感到有些心疼，順路幫忙載運往市區，放在店前協助銷售，每袋捐款20元給社福單位，盈收送到老人家手上，看到他們的笑容，一切都值得了。

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