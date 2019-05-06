心智障礙生遇伯樂 挑戰世界特奧穿金戴銀

2019-05-06 17:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興大附農綜合職能科學生鄭瑾嬿與胡菀綾有輕度智能障礙，高中以前未曾練過田徑，升上高中卻遇伯樂、體育老師鍾淑華，開發出兩人的潛力，鼓勵練田徑與羽球，兩人熬過苦練期，挑戰4年一度的世界夏季特殊奥林匹克運動會，首度站上國際運動賽會的雙姝，即穿金戴銀載譽歸國，學生興奮直呼超不可思議。

鄭瑾嬿高中以前從未曾想過自己有「潛能」，就讀興大附農綜合職能科後，有一次上完體育課後，體育老師鍾淑華發現她400公尺竟一下就跑完，有速度爆發力，鼓勵她練田徑，帶著她練體能與耐力，原本跑1500公尺花超過8分鐘的她，練習2個月後即能跑到7分鐘以下的成績。

鍾淑華說，鄭瑾嬿的體格普通，個性很能吃苦耐勞，給她的訓練量就算再累，總能如期完成，不偷工減料的個性，讓她持續進步，甚至跑出可以競逐國際賽事的6分30多秒的佳績，順利爭取到今年在阿布達比舉辦的世界夏季特奧的國手資格，挑戰1500公尺長跑及400公尺接力賽。

挑戰400公尺接力賽時，鍾淑華說，因各國選手實力在伯仲之間，起初前兩棒跑下來的距離始終無法與他隊拉開明顯差距，排第3棒的鄭瑾嬿接棒後全力衝刺，竟一口氣拉開近50公尺的距離，接續的第4棒也持續加速，順利摘下該項金牌，讓全隊欣喜若狂，鄭瑾嬿也成為奪金功臣。

至於胡菀綾也是被鍾淑華相中練羽球，起初她的練習動機不高，只是配合老師的要求練習，直到被選為特奧國手後，對羽球的興趣突然被開啟，勤練球技與體能，對自我要求高的她，在特奧比賽單打項目首場輸希臘後重振精神，以直落二的佳績擊敗蒙古摘下銀牌；之後另在雙打項目再下一面銅牌。

鍾淑華說，胡菀綾的眼睛對光敏感，受限場地燈光，比賽時常有看不到球的情況，憑感覺打球的她，能奪雙牌十分不易。

對於能靠體育項目站上國際賽事舞台並獲獎牌時，包括鄭瑾嬿與胡菀綾均表示從未曾想過有這麼一天，開心直說，很謝謝鍾淑華幫她們開發潛力，練體育後增加自信心，更站上國際大開眼界，感覺實在太棒了。

興大附農校長蔡孟峰另指出，為鼓勵職能科學生展現自信，學校多年來積極鼓勵學生挑戰特奧運動，學生能熬過超過1年的訓練期並與今年世界夏季特奧來自世界1千餘名選手競逐，站上國際舞台甚至發光發亮，十分難能可貴。

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