苗栗縣長徐耀昌率團湖北交流 湖北文化週8月苗栗登場

2019-05-06 15:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌4月底率團參訪中國北京與湖北武漢，先後與國台辦主任劉結一及湖北省書記蔣超良等高層會面，湖北省海峽兩岸交流促進會與苗栗縣政府，預定8月下旬在苗栗縣合辦首屆「湖北文化週」系列活動，徐耀昌表示，盼以具體行動促進城市交流、跨域合作，攜手創造多贏局面。

徐耀昌指出，湖北文化週擬定5大主軸活動，包括文化觀光論壇、第一屆兩岸食神廚藝友誼賽、兩岸一家「歌舞聯歡晚會」、社區基層交流及旅遊文化踩線等。

徐耀昌表示，文化觀光論壇將以荊楚文化與客家文化為主題，辦理「荊楚風‧客家情」鄂台文旅交流論壇，採兩地學者主講、嘉賓交流形式進行。

食神廚藝友誼賽由武漢市相關單位與苗栗縣外燴社團合辦，設計專家品鑑、指導民眾烹調、鄉親共品佳餚等活動，另安排1到2個社福機構做菜，讓院生、院民也品嘗得到湖北美味。

兩岸一家「歌舞聯歡晚會」將以湖北土家和苗栗客家風情為主，由兩地主持人共同主持節目，預定巡迴苗栗市等3個鄉鎮市演出。

社區基層交流計畫將整合社區總體營造模式融入兩岸元素辦理，選擇1到2個對口社區進行基層交流，主要以座談、交流、參訪及體驗方式，參與社區活動、深入社區交流管理經驗等。

旅遊文化踩線活動則組織湖北省具有來台旅遊資歷的旅行社組團來苗踩線，鼓勵湖北省來台旅遊團將苗栗縣納入1至2天以上的行程，帶動苗栗縣觀光發展。

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