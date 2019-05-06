BOT乏人問津 屏東立體停車場改政府出資興建

2019-05-06 15:38

〔記者侯承旭／屏東報導〕原本規畫以BOT興建的屏東市兩座立體停車場，因招商不如預期，屏東縣改爭取前瞻計畫，今年底前將動工。

屏東市「第二路外停車場」，縣府六年前即著手將該停車場改為立體停車場，並以BOT引進民間資金興建。

「屏東市舊酒廠停車場」緊鄰民族夜市，縣府也規劃以BOT方式推動。

不過，上述兩個停車場BOT計畫的招商均不順利，屏東縣政府改向中央爭取前瞻計畫，由中央與地方政府出資興建，獲得中央同意。

「第二路外停車場」將興建四層樓，其中一樓為商場，可停放約175輛小客車，中央補助1.37億元、縣府自籌1億元。

「屏東市舊酒廠停車場」第一期也是興建四層樓，無規畫商場，可停放約620部小客車，中央補助3.38億元、縣府自籌1.97億元。

縣府交旅處表示，上述兩座立體停車場計畫正委託顧問公司規劃、設計、監工，今年底前將動工，完工後再委外經營，將可大幅改善屏東市區停車位不足的問題。

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