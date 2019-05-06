以愛傳愛 她們相揪守護弱勢孩子

2019-05-06 15:29

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林家扶中心扶幼委員李美惠、程英稠及鍾麗玉3人參加社會公益活動認識，進而結伴為姊妹，以愛傳愛相揪做公益，先後擔任家扶扶幼委員，幫助雲林弱勢孩子，今年分別獲模範母親、模範婆媳表揚。

李美惠擔任家扶扶幼委員超過20年，對家扶協助不餘遺力，還把其他企業資源引進到家扶，尤其對家扶希望學員的孩子，李美惠把他們當成自己孩子疼愛，讓孩子感受到關懷，還推薦孩子到其他企業活動中表演，提升孩子的自信心。

程英綢是位記帳士，擔任過獅子會300D1區常務監事等職務，20年前看到雲林家扶主委陳燦勳及好友李美惠關懷家扶，接觸後也加入扶幼委員行列，她說，曾經看到一位阿嬤感恩說，「沒有家扶的幫助，祖孫3人不知怎麼辦！」至今難忘。

鍾麗玉與先生王境棋都是家扶扶幼委員，她說，當時被李美惠、陳燦勳的愛心感動加入，今年擔任虎女獅子會會長她也帶著獅子會其他姊妹與家扶中心互動，提供家扶更多協助。

程英綢、鍾麗玉獲今年虎尾鎮公所模範母親表揚，李美惠也獲斗六市公所模範婆媳表揚；陳燦勳表示，3位不僅事業有成，家庭也令人稱羨，更難得是她們把家扶孩子當自己孩子照顧，以愛傳愛的精神令人佩服且值得效法。

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