ATT將在都蘭開發6.9公頃旅館區 環團及部分居民反對

2019-05-06 15:25

［記者黃明堂／台東報導］ATT（吸引力綜合百貨股份有限公司」要在東海岸加母子灣上方開發6.9公頃的旅館區，去年遭台東縣政府環評會議決議退回目的事業主管機關，今天再舉行座談會，但環團及部分民眾仍存疑慮。

「台東縣東河鄉都蘭段休閒渡假村開發計畫案」開發案基地範圍約6.9公頃，多數為風景區農牧用地，設施包含生態休閒旅館區（6層樓）、養生休閒旅館區（6層樓）、villa渡假別墅區（2層樓）等3大部分，業者提出房間數由原本的327間減為241間，需水量也由690噸減為490噸。

不過，都蘭居民表示開發案所在地過去有農民種植水稻但用水被上游開發攔截問題，政府一開始都承諾，事後卻不予理會，業者則表示已跟自來水公司溝通，將部分承擔未來新牽自來水管線的費用。

荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷表示，開發基地緊鄰土石流潛勢路段，未來除有大量體的開發工程外，還有每天400多公噸大量回收廢水澆灌在上升帶的黏土層上，崩滑現象恐怕會不斷循環，非工程手段所能解決。

地球公民基金會花東辦公室黃斐悅主任則說，花東目前住房率大減，如何吸引觀光客前來？業者針對前者回應本區並非法定地質敏感區，並認為只要有高品質開發就能吸引客群。

都蘭ATT目前已依「環境影響評估法施行細則」修正案，環評主管機關由台東縣政府移轉至行政院環保署。地球公民基金會表示將嚴密監督本案環評審查情形，要求政府審慎評估。

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