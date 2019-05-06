節能家電補助只到母親節？彰化縣府說話了…

2019-05-06 15:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了推動節能減碳，彰化縣政府推動節能家電補助，政策上路2個多月來，坊間已有不少家電業者大辦限期促銷，活動跟政策綁在一起，讓不少民眾真的以為補助已快結束，急著申請補助，使得連月來，平均單日超過100件以上申請案件，工作人員應接不暇。縣府今呼籲民眾，補助持續到今年12月31日，經費還有、不用急著最近就要急著申請。

補助規定民眾居家住宅汰換老舊冷氣和電冰箱，購買符合能源效率第1、2級規範的「節能標章」家電，冰箱依照公升數、冷氣依照KW高低，每台最高補助3000元。

彰化縣今年3月5日公告開辦，到目前為止，超過6000件申請案件，為消化申請件數，縣府增加臨時人力，從原本的1人增加到6人，還是負荷不了大量湧入的申請案件和詢問電話，工作人員接電話接到手軟。

不少民眾聽到家電業者補助優惠就剩幾天，甚至只到母親節為止，擔心錯過補助可惜，想趁著補助還有就直接買了，也向縣府申請補助，卻沒法馬上領到補助金，氣得跳腳抱怨效率差。

對此，縣府經濟暨綠能發展處能源開發科長莊明泰指出，民眾會誤認計畫快截止了，是因為商家把政府家電補助內容綁在自家推出的母親節檔期活動，商人的行銷話術希望民眾先買先搶補助，但請民眾不要受商人的話術影響，縣府家電補助計畫到今年12月31日截止，最近由於申請人踴躍，受理案件多，人手有限核發款項約1到2個月，請民眾耐心等候。

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