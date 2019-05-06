台北「天下第一攤」便當對決！ 這家店首次參賽就奪獎

2019-05-06 15:23

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市傳統市場節邁入第12年，今年以「手作便當鑑賞」為活動主題，今天主辦單位齊聚10家來自傳統市場攤商，並找來3位美食評論家。最後士東市場「曉平家常小吃」的客家菜豆滷黑豬肉，奪下今年度手作便當鑑賞評審大賞。

擔任評審長的美食評論家費奇表示，曉平家常小吃讓人感受到料理者的巧思與用心，她特別提到，曉平家常小吃滷豬腳用的是有香氣的花雕酒，有別於一般使用的米酒，且配菜採用水炸過的客家茄子，將原本油脂給瀝掉，還多了蒜香味，是台灣在地食材與台式、客家味作融合。

曉平家常小吃這次是首度參加比賽，就奪下手作便當鑑賞評審大賞，業者潘老闆幽默表示，以前上學都沒得過什麼獎。潘老闆也說，他們使用的菜豆乾都是自己曬的，10斤菜豆只能曬成一斤菜豆乾，且菜豆乾用來滷黑豬肉，可以吸附肉的油脂，平衡掉菜色的油膩問題。

在文華東方擔任主廚的李政上也推薦兩間攤商的便當，分別是西湖市場的「小肚子蹄膀豬腳」與中崙市場的「泰好吃」。他對小肚子的豬腳相當讚賞，認為攤商將現宰新鮮溫體豬肉，用最自然的陳年滷汁燉煮，並搭配清爽且下飯的辣蘿蔔乾，讓人難以忘懷。泰好吃則是在飯裡添加薑黃，並用自家製作的辣椒炒豬肉，提升了料理的香氣。

另一位評審大口則肯定木新市場「巧味豬腳」的招牌豬腳便當，不僅食材用心，剛滷出的豬腳口感也很Q彈。他也稱讚安東市場的「馬師原創料理」的來自火星的便當，採用十榖黎麥飯，非常清爽順口。大口表示，雖然比賽只能選出一名推薦，但實際上參賽的攤商實力都不容小覷，十分推薦民眾前往市場品嚐。

「馬師原創料理」業者馬才淯表示，他們的牛肉是用舒肥所烹調的沙朗牛，並搭配上奶油味的本產有機蔬菜，以及融入海蘆筍的滑蛋。雖然這道料理看似僅有兩道配菜，但他特別提到，其實很多配菜都已融入到米飯中，米飯中加入了芋頭、南瓜、洋蔥等8種配料，像是八寶飯的概念。

這次參加競賽的10間攤商都陣容堅強，包括去年獲部落客最愛的木新市場的「巧味豬腳便當」、曾獲市場節金賞獎及人氣獎的西湖市場「兩丿嘉義雞肉飯」、士東市場排隊名店「曉平家常小吃」等。現場也不乏西式餐點，士東市場的「雪福早午餐」就推出義式燉豬膝便當，位於西湖市場的「自然廚房」則是推出美墨蕃茄肉醬飯。

「雪福早午餐」業者表示，這次推出的義式燉豬膝便當使用的是台東池上的有機一等米，豬膝更是採用靠近豬腳上方的後腿瘦肉，並搭配蘆筍玉米筍等當季食材。

「自然廚房」業者強調，他們全店都沒有賣白飯，都是使用健康營養的八穀米，不過他透露剛開始賣的時候，大部分人都覺得很硬、不喜歡吃。後來他們慢慢調整，將八穀米泡到一般泡白米兩倍的時間，降低顆粒感、也讓八穀米變得更入口。他也表示，肉醬使用的番茄都是自己處理的、用了很多香精料，與市面的番茄醬不同，還帶有一些辣味。

今年度天下第一攤的便當鑑賞包括3個階段，第一階段是4月13日在台北傳統市場節現場的人氣票選，第二階段則是專家評審公開鑑賞，第三階段則是現地評審的方式，會有人員至各攤商的攤位現場，觀看服務與環境。在3個階段多面向的評分完成後，將於6月10日正式公布今年度最終天下第一攤「金賞獎」獲獎名單。

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