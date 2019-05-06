紓解14期重劃區周邊交通 中市府先開放部分道路通行

2019-05-06 14:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區第14期市地重劃區鄰近崇德路三段與環中路一段，為改善尖峰時間周邊交通壅塞問題，台中市政府將分區開放重劃區內道路，今日起先開放第三工區內道路，盼逐步紓解交通。

建設局表示，第14期市地重劃工程除了第6工區、公園景觀標（含全區簡易綠美化）及配合都市計畫變更新增的豐樂路北側土地工程持續施工外，其餘各工區皆已完工並完成驗收。

然而，區內已完工道路先前因為台電公司在重劃區內纜線陸續遭竊，路燈照明及交通號誌未能正常運作，以致遲遲無法開放民眾通行。建設局指出，經市府協調台電公司，優先針對重劃區遭竊纜線進行佈纜後，已陸續完成外電佈纜及供電，並經市府相關單位履勘，確認第3工區範圍相關路燈及號誌皆正常運作，今日起開放道路通行。

建設局長陳大田指出，此次開放道路有昌平東七路（崇德十路至環中路段）、崇德十路一段、崇德十二路（昌平東六路至昌平東八路段），以及附近銜接道路如昌平五街、松強路、松柏街及松仁路等，將可有效紓解崇德路與環中路口車流。

此外，第14期市地重劃其他已完工的工區，最近也發現區內道路路燈供電迴路遭竊受損，路燈照明無法正常運作，市府目前已辦理電纜修復工程公開招標，將於發包後儘速辦理修復，再陸續開放區內道路供民眾通行。

台中市第14期重劃區部分道路先開放通行 。（記者張菁雅翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/