呼吸喘咳血絲…男子咳3週未癒 求診竟罹雙癌

2019-05-06 15:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名男子連續咳嗽3週未癒，直到呼吸過喘又咳出血絲才赴醫檢查，赫然診斷出肺腺癌，並疑轉移到腦部，有0.4公分的腦瘤，男子雙重打擊陷低潮，醫師評估後替他進行一次性超高劑量的標靶光子刀治療，目前腦部腫瘤消失，讓患者能更安心持續治療肺腺癌。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師梁家郡指出，這名年近6旬的男子約在半年前出現連續咳嗽3週情況，起初不以為意，直到常有呼吸喘甚至咳出血絲下，才趕緊就醫，結果在左肺上葉檢查出一顆約4.6公分的肺腺癌。

梁家郡說，因男子肺腺癌已有淋巴轉移，評估轉移腦部的機會，再以腦部核磁共振，又發現在右腦頂葉有一顆約0.4公分的腦瘤，雙重打擊讓男子頓時陷入低潮。

梁家郡指出，雖然該患者沒有出現腦瘤的症狀，行動自如，醫療團隊的評估後，決定兵分兩路治療癌細胞。

其中腦腫瘤治療除開刀外，化療藥劑又不容易由血管進入腦部，一般採10到15次全腦放射治療可能出現認知功能下降等後遺症，評估後採標靶光子刀進行三度空間立體定位放射線治療，鎖定0.4公分的腫瘤部位，做一次性治療，結果男子去年11月接受標靶光子刀治療後，今年3月間做腦部核磁共振檢查，腫瘤已消失不見，讓男子稍釋重負，並更安心持續治療肺腺癌。

梁家郡指出，目前男子持續接受肺腺癌的化療和免疫療法，肺腺癌已由原來的4.6公分縮小為2.8公分。

梁家郡指出，用標靶光子刀採三度空間立體定位放射線治療，最適合小於3公分、少於3顆的原發或轉移性腦腫瘤、聽神經瘤、腦膜瘤、良性動靜脈畸形、腦下垂體瘤，且符合健保給付標準。

梁家郡指出，有乳癌和肺癌症病史的民眾，要注意轉移性的腦瘤，若發現有頭暈頭痛、想吐、肢體無力等症狀，最好能進一步做腦部影像檢查。

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