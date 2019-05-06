不是「政治韓流」！ 明道「時尚韓流」夯

2019-05-06 14:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「韓流」吹進大學校園？彰化縣明道大學出現「韓流」海報，校方鼓勵學生跟隨時尚潮流，學生們乍看之下以為校方涉入政治「選邊站」，原來「此韓流，非彼韓流」，校方開設「K-POP韓流偶像舞蹈音樂課」及「韓流時尚造型體驗」兩門課程，傳授韓國流行文化的操作，才剛開課就受到學生熱烈歡迎。

真的是差點誤會大了！這兩門課程都跟「韓流」息息相關，但學生們想到的「韓流」跟校方想要傳達的「韓流」有所不同，學生們想到的是「政治韓流」，校方想到的是韓國偶像團體引領的「時尚韓流」，兩者涇渭分明，一些不知情的學生不察，還以為「政治」進校園。

校方開選修課，邀請專業老師模擬韓國練習生培訓模式，教授學生K-POP韓流偶像舞蹈音樂課，指導現在最夯的韓國男、女團歌曲。

學生們從認識身體律動、拆解K-POP舞蹈動作、練習，最後拍成MV，課程結合時尚設計系及數位設計系。

舞蹈教練林暐哲表示，流行音樂演藝學程將韓國專業的音樂培訓，原汁原味引進校內。透過一系列的舞蹈、歌唱及表演訓練、視覺設計等專業課程，培養流行音樂產業所需的幕前幕後人才。

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