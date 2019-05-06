竹市立式划槳強勢回歸 2外國冠軍選手體驗天鵝船

2019-05-06 13:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市青草湖水域遊憩中心5月起，除受親子喜愛的立式划槳強勢回歸開放外，更引進市民期盼的天鵝船，將喚起市民舊時回憶，提供市民及外縣市民眾更多青草湖遊湖體驗。來自匈牙利和德國的立式划槳冠軍選手今天也體驗踩踏天鵝船，兩人都對青草湖水域的安全、平靜相當讚賞，直說搭配天然景色，絕對是親子最佳且安全的水域活動。

新竹市府城銷處今天邀請台灣今年度SUP立式划槳國際邀請公開賽兩位冠軍好手，包括匈牙利的Daniel Hasulyo和德國世界積分冠軍女選手Sonni Honscheid到青草湖表演立式划槳，還體驗新引進的天鵝船，兩人都說青草湖的景色優美，四周的山景搭配平靜的湖水，讓人心情很舒暢，是絕佳的親子活動，更是情侶及夥伴最好的水域活動體驗，對台灣有此平靜的湖水，都覺得很棒。

城銷處長顏章聖說，市府逐步改善青草湖水嶼環境，除已委外經營青草湖水域遊憩中心，推廣立式划槳，今年更引進天鵝船，將讓許多市民重溫兒時回憶，此外今年市府也在5、6月推出春遊加碼「新竹好好玩，划出青草湖」活動，針對春遊自由行旅客，只要住宿在配合春遊的竹市專案飯店，憑住宿證明，每房可提供兩個名額免費體驗立式划槳或天鵝船體驗。

而青草湖水域遊憩中心教練鄞偉民則說，將在6月22日舉辦水上運動嘉年華活動，除會邀請全台100名以上的滑槳好手參與，還會進行板上瑜珈體驗，更強調每年5月是青草湖水域活動開始季節，期許透過水域活動，讓親子親近海洋，進而宣導海洋環保觀念，邀請市民共同參與。

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