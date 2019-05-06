竹市校園徵才博覽會8日於玄奘大學壓軸登場 釋逾千個工作機會

2019-05-06 13:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市今年壓軸的校園徵才活動「2019職接就業校園徵才博覽會」8日在玄奘大學善導活動中心元亨堂登場，計有逾30家績優廠商參與徵才，提供超過1千個就業機會。新竹市長林智堅呼籲應屆畢業生及青年學莘，把握這場求才盛事，觀察了解最新、最多元的職場脈動，找到理想工作。

玄奘大學說明，今年度的校園博覽會徵才廠商產業多元，涵蓋社福、飯店旅館、餐飲服務、金融保險、國防、娛樂、製造、管理顧問、人力資源、不動產仲介、外語翻譯教學、海外工作、生命禮儀等行業。另外，多家知名企業如新竹國賓大飯店、華夏玻璃、頂呱呱、以及旗下有日初茶太、段純貞牛肉麵新竹在地品牌的六角國際等產業等，皆釋出儲備幹部及儲備店長等管理階層的優質職缺。

玄奘大學校長簡紹琦表示，近年企業除了專業更需要能跨領域結合的人才，因此近幾年校方推出深耕計畫、教學創新及移地教學等計畫，另外更定期開設相關證照課程，協助學生考取專業證照，就是為讓學生專業能學以致用，在職場一展長才。

玄奘大學表示，為協助學生畢業後可「職接就業」，找到最適合自己的工作，活動當日將與新竹就業中心合作，接連舉辦三場分享會。「從設計到創業」針對微型創業及勞動部輔導成功創業的企業做說明；「社工職涯分享」則以目前正夯的影集「我們與惡的距離」、國片「老大人」為主題，分享社科院畢業生的職涯發展；「新鮮人該知道的資源」則由新竹就業中心介紹各種職業內容，以及青年求職的各職涯資源，保證讓參與的學生收穫滿滿。

勞工處黃錦源處長表示，市府積極為青年市民串連各界的青年就業資源，今年除整合大專院校的就業博覽會資源外，5月至9月陸續開辦系列課程、講座及工作坊，如「舊市愛搞怪：設計思考工作坊」、「Micro:bit程式語言設計」、「模組化手錶自造」、「古典多寶格工作坊」，鼓勵有興趣的青年朋友踴躍報名參加，一同幸福築夢、開啟薪契機。

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