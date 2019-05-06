春遊團體補助抽好禮 希爾頓、福容住宿券等你拿

2019-05-06 13:41

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市觀光旅遊局推出的春遊團體補助方案在4月25日開跑，針對合法旅行社補助每人每日500元，至今已經超過2000人申請，這次觀旅局精選15條特色主題體驗遊程，以及與30家新北好禮廠商合作嚴選伴手禮，另外，參加新北春遊專案者，還有機會抽中希爾頓、福容、凱撒、大板根森林溫泉酒店四間飯店住宿券。

新北春遊祭出三大核心，重體驗、厚禮物、強新北，更邀請作家Peter Su走訪深奧鐵道自行車拍攝短片，以及八斗子海岸觀景，透過影片帶著民眾感受「青春山海鐵道漫遊」的深度魅力。

新北市觀光旅遊局長張其強表示，這次春遊規劃15條具有特色的體驗遊程，包含獲得交通部觀光局評定的坪林和瑞芳，還有淡蘭古道、熱門的深奧鐵道自行車、戶外裝置藝術騎乘，還有好吃、好買的30家優質好禮廠商合作。

另一方面，只要民眾申請春遊團體補助方案，在6月21日起連續4周舉辦抽獎活動，就有機會抽到希爾頓、福容、凱撒、大板根森林溫泉酒店四家飯店的「大房、二房、三房」住宿體驗券。春遊活動即日起至6月30日止，相關訊息查詢新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲團。

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