雲科大成立校園巡守隊 與警共同維護校安

2019-05-06 13:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學成立校園巡守隊！學務長蔡佐良鑑於夜間校園面積廣大，但人群較少，顧及同學們的安全，經與學生會長廖柏奕討論後，成立校園巡守隊，由學生自發性參加，在晚間巡視校園守護校內安全。

雲科大校園夜間常見現一群穿著反光背心的學生在巡視校園，剛成立的巡守隊就發揮預防犯罪的效果，學生執勤時發現校內停車棚常有學生機車鑰匙未拔，除將鑰匙暫時保管外，也透過教官發布郵件提醒同學注意，預先阻止竊案的發生。

學校也邀請斗六警分局公正派出所副所長林丹淇到校與學生分享執勤安全技巧，公正派出所長何圳生也加入巡守隊的LINE群組，以即時提供來自警方的治安訊息及建議；該群組也包含了學務長、校內教官及駐衛警，可針對校園中突發治安狀況進行即時反應。

何圳生表示，學生自發性的服務，可為校園治安帶來多一層保護，但他提醒同學，防竊工作要從自身做起，隨時注意車鑰匙有沒有拔，也不要將貴重物品放在車廂內，以免成為歹徒目標，造成財物的損失。

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