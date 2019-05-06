新北交通局長被點名跳健康操 「反差萌」逗趣

2019-05-06 13:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕一群交通機關首長和學者專家響應臉書「微笑禮貌在路口、路口平安很重要」交通安全宣導活動，不惜拋開形象，大跳「路口慢看停」健康操，並將影片上傳，再tag好友接棒。新北市交通局長鍾鳴時也被tag到，今天與年輕同仁一起秀舞，形成「反差萌」，逗趣的舞姿讓同仁直呼「好可愛！」

先前美國ALS（肌萎缩性脊髓側索硬化症）協會發起「冰桶挑戰」活動，在社群網站造成全球熱潮，相關影片在臉書不斷被分享轉載；交通部道路交通安全督導委員會仿效「冰桶」效益，發起「微笑禮貌在路口、路口平安很重要」交通安全宣導活動，最近在臉書發酵。

「學我們跳『路口慢看停』健康操吧！錄下你（們）的舞姿po在臉書，tag你的好友繼續接棒囉！」包括淡江大學教授羅孝賢、鍾鳴時都被tag到。

鍾鳴時今天上陣，與交通安全科的年輕同仁僅花費5分鐘，完成「路口慢看停」健康操影片；拍攝過程鍾鳴時還不時提醒同仁們，「表情放輕鬆」、「動作要大」，顛覆傳統公務員的刻板形象。

鍾鳴時表示，根據統計，車禍發生原因大都是車輛在行經路口時搶快、未禮讓行人所造成，因此駕駛人行駛至路口時，應遵守慢、看、停。

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