台南學甲南53線拓寬年底招標 串聯台84線開交通瓶頸

2019-05-06 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝財旺今天進行市政總質詢，關切學甲區南53線何時拓寬？市府工務局表示，目前正進行土地徵收作業及辦理設計中，預計今年12月底前完成招標。

工務局表示，該道路於明年完成拓寬後，將可串聯市道171、174及省道台19線、台84線，並打開交通瓶頸提供學甲、下營、麻豆便捷道路，更可加速學甲工業區發展，提升鄰近區域通行安全、順暢。

工務局表示，學甲區南53線（台19線至市道174路段）道路拓寬工程案，長約360公尺，寬12公尺，總經費約2800萬元，預計今年6月辦理用地取得前置作業，預計12月底前上網招標公告。

另外，謝財旺也建議市府成立農漁業小組，同時也希望不要再發生先前北門和七股農漁民補助不均的問題。

市長黃偉哲表示，成立農漁業小組將請相關局處研議，他本身也是讀農業的，但是農業實際情形與教科書上寫得也不盡相同，很多讀到博士的，到了田裡什麼也不會，這也是常有的，對於整體農業的產銷及災害補助的問題。對於，補助不均部分，會來檢討問題的癥結點，避免再發生相同的問題。

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