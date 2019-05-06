傳承發揚西拉雅文化 吉貝耍學童北上演出傳說舞蹈

2019-05-06 13:11

〔記者王涵平／台南報導〕西拉雅語問候、西拉雅小勇士山林狩獵、西拉雅部落歡喜生活...，吉貝耍國小學童北上台北火車站演出，獲得熱情掌聲，族人邀請大家南下參訪擁抱吉貝耍。

獲西拉雅國家風景區管理處邀請，吉貝耍國小參加2019台灣部落嘉年華活動，在熙來攘往的台北火車站演出，一開場就吸引不少人駐足欣賞。

六年級的黃信恩、程恩榆以西拉雅語問候之後，五、六年級以祖先渡海來台的冒險遇難故事，再由中低年級表演西拉雅勇士山林狩獵的勇敢故事，最後是在吉貝耍歡喜生活的頌歌。

校長姜秋蘭表示，北上前經過1個多月辛勤的準備，感謝老師連婉玲與學校行政團隊指導支持。

吉貝耍國小學童的表演呈現西拉雅族人渡海來台艱苦，開創生活的勇敢創新，舞蹈課程涵蓋學校統整性課程，傳承文化也能促發學生的自發互動。學生黃信恩、柯亭伊表示，說著西拉雅語興奮又感動，接觸西拉雅文化課程不到1年，代表學校表演舞蹈，覺得非常榮耀。

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