中央3000萬補助圓20年夢 寶桑國中學生活動中心動土

2019-05-06 10:53

〔記者黃明堂／台東報導〕寶桑國中爭取3000興建社區學生活動中心20年，經立委劉櫂豪爭取教育部國教署補助3000萬經費，台東縣府自籌1300萬，總算今天動土興建社區學生活動中心，預計工期330日曆天，明年上旬可完成，改善教學品質，提供社區居民休閒活動的好處所。

縣長饒慶鈴今天在寶桑國中與劉櫂豪、縣議員王文怡、黃治維 、校長洪榮威等人共同持鏟動土，隨後下起雨來，饒慶鈴說「下的好」。

饒慶鈴說，寶桑國中爭取活動中心，「懷胎」了20年，總算在原新生里長的黃治維向立委你劉櫂豪爭取，及很多人以共同努下圓夢，但遲至今年3月18日才發包出去。

劉櫂豪表示，寶桑國中由於長期以來缺乏室內活動中心，遇到氣候狀況不佳，例如下雨或炎熱高溫就無法正常進行學生戶外休閒及戶外教學活動，且舉辦大型集會或科學活動時，也常需租借校外場地，因為場地的種種不便，進而影響學生之學習成效。前任校長陳復龍及現任洪榮威校長特透過他協助積極向國教署爭取興建計畫補助經費，國教署原本以原則不補助硬體為由拒絕，但他要求破例，總算在107年8月6日核定補助3000萬元興建計畫經費。

縣府說，本工程案耗資近5000萬，結合社區及學生多功能使用，設置舞台、辦公室、設備器材室、儲藏室、綜合球場及看臺，空間寬敞，樓地板面積高達1530平方公尺，希望9個月的工期後，能夠看到一棟嶄新建築，除了寶桑國中外，另外，縣府也在東海國中興建風雨操場，並於日前發包，期盼未來提供師生完善的學習場域，營造社區更健全的生活環境，學生們能夠認真努力的學習。

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