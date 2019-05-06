飲酒導致擴張性心肌病變 男子搬重物突休克

2019-05-06 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕41歲廖姓男子日前在工地工作，和同事一起搬重物時，突然倒地不起，失去意識、呼吸心跳，幸同事緊急呼叫救護車，消防人員趕到現場立即給予CPR跟AED急救，並送往豐原醫院搶救，廖男才恢復心跳，救回一命，醫師採用冠狀動脈攝影檢查，發現廖男因長期飲用烈酒，引發「擴張性心肌病變」，才導致休克。

豐原醫院心臟內科主任曹承榮表示，通常年輕會造成休克原因多半是因先天性心臟疾病引起，導致心室顫動；成年人則是因為冠狀心病、狹窄阻塞心律不整。

廖男進行冠狀動脈攝影檢查發現，血管通暢並無阻塞情形，但出現少見的心律不整、跟心臟異常擴大，屬「擴張性心肌病變」，懷疑與其長時間飲酒有關。

曹承榮指出，廖男因在工地工作，長期飲用酒精度達30%以上的酒類，就算其沒有心臟疾病或三高等病史，但長時間飲用烈酒即容易出現「擴張性心肌病變」情形。

幸消防人員及時施予CPR（心肺復甦術）跟AED（自動體外心臟去顫器）急救近20分鐘，到達醫院後，急診室醫護同仁繼續接手施救，恢復其心跳，並在其體內置入去顫器恢復生命，目前廖男已出院，只需每3～6個月定期回診追蹤。

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