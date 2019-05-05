肝癌逾9成由B、C型肝炎所致 屏縣檢驗活動2331人受惠

2019-05-05 23:57

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府今年再度與肝病防治學術基金會合作，由統一超商贊助、屏東百合扶輪社協辦，共同辦理「屏東縣免費肝炎肝癌檢驗活動」，今天林邊、新埤等5鄉鎮、6地點同步辦理，除多達6項的肝病篩檢外，後續也將針對抽血檢查異常者另行通知安排腹部超音波檢查，據傳項目在坊間醫院自費得花6000元，因為完全免費，1個上午總計有2331人受惠。

縣長潘孟安表示，癌症蟬聯全國10大死因第1名已逾38年，依據癌症死因分析，肝癌高居第2位，特別感謝肝病防治學術基金會關注屏東縣民的健康，嘉惠偏遠地區鄉民，並將篩檢年齡提前至20歲，不僅讓肝炎篩檢更加普及，更希望透過篩檢早期發現及早治療，加強民眾保肝意識，有效降低肝病死亡率。

「肝癌逾9成是來自於B、C肝炎所致」，肝基會南部辦公室執行長牟聯瑞指出，台灣約有250萬B型肝炎帶原者，C型肝炎患者也有30萬到60萬人左右。國內肝癌患者高達9成以上是B、C型肝炎所致；B、C肝炎病毒經過2、30年的演變，就有可能逐漸進展到肝硬化及肝癌。

該基金會表示，7-ELEVEN（統一超商）11年來，已走過台灣164個偏鄉，超過15萬3千位以上民眾受惠肝病篩檢服務，並協助近200位肝癌患者確診與就醫，7-ELEVEN不僅是社區好鄰居，更以實際行動為民眾「顧健康」。

演出民視本土劇《嫁妝》的演員郭亞棠，則是二度代言肝基會公益篩檢活動，並以親身經歷大力呼籲林邊等偏鄉鄉親父老，千萬不可誤信來路不明偏方自行保肝，Ｂ、C肝帶原患者一定要定期到醫院追蹤，做完整肝臟檢查，才是正確保肝之道。

「疼惜自己的肝！」，衛生局呼籲，民眾不知自己本身已罹患肝病的情況下恐因疏於防範，沒有定期接受完整的檢查，極易導致疾病加速惡化。而肝病防治很簡單，只要抽血先篩出自己是否為高危險群並養成良好的生活習慣定期健康檢查，就可掌握健康人生。

檢驗地點分別在林邊國中、新埤國小、佳冬鄉公所、泰武鄉武潭村活動中心以及枋山鄉老人活動中心與嘉和社區福德宮登場，最後共有2331人受惠，屏東縣衛生局表示，還沒有抽血做篩檢的民眾，這5個鄉鎮的衛生所於5月6日至10日都還有提供服務，歡迎鄉親多加利用。

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