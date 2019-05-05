Wings For Life全球路跑在台中 國際同步為脊髓損傷者而跑

2019-05-05 23:57

〔記者歐素美／台中報導〕Wings For Life 脊髓損傷研究基金會，今天晚上在麗寶典車場舉行「Wings For Life全球路跑」活動，與全球其他11條旗艦實體賽道及虛擬APP RUN同時開跑，開跑30分鐘後，「終結者號（Catcher Car）」並出發追逐跑者，最後被追到的男女各1名跑則為冠軍，路跑報名費則全部投入脊髓損傷研究。

Wings For Life全球路跑，今天邀請知名廣播DJ Dennis主持，台中市副市長楊瓊瓔、市府運動局長李昱叡、新聞局長吳皇昇、網紅「呱吉」台北市議員邱威傑及藝人唐從聖等皆到場為活動鳴槍，幫選手加油打氣，羽球世界球后戴資穎也參賽支持；副市長楊瓊瓔則代表市長盧秀燕，歡迎世界各地選手來台中路跑。

運動局表示，Wings For Life全球路跑，去年全球共計超過10萬名跑者參與，今年度台灣站賽道首度移到「台中」，除了為脊髓損傷傷友而跑，熱情回饋公益外，沿途可仰望「天空之夢」摩天輪，俯瞰大台中之美。

最特別的是，這次路跑盛事結合嶄新活動概念，於開跑30分鐘後，派出「終結者號（Catcher Car）」出發追逐跑者，最後「存活」下來的男女跑者即為冠軍。

運動局指出，根據教育部體育署調查，去年台中規律運動的人口比例為33.1%，平均每3位台中人，就有1位有規律運動的習慣，希望透過每年的路跑活動，推廣運動健康理念，培養市民運動習慣，打造台中成為運動樂活城市。

「Wings For Life全球路跑」活動，吸引大批民眾參加。（市府提供）

「Wings For Life全球路跑」活動在台中市后里麗寶賽車場舉行。（市府提供）

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