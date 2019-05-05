單親父兼母職近10年 他用雙倍的愛填補親子關係

2019-05-05 23:53

〔記者萬于甄／台南報導〕母親節即將來臨，北台南家扶中心今在永康國小舉辦親子運動會，邀請扶助家庭親子一同走出戶外動一動，過程中安排小朋友為家長梳妝擦汗、說出心中的親情告白，其中，今年43歲的凃爸爸父兼母職近10年，雖家中生活經濟並不寬裕，但他說，自己給孩子的愛不輸雙親家庭。

凃爸爸因領有身心障礙手冊，在找工作時相較困難，家中經濟全靠零星的家庭代工或是在廟宇旁賣金紙維生，生活並不寬裕；凃爸爸與妻子婚後與有一女，兩人卻在女兒7歲時離婚，自此後凃爸爸一個人父兼母職照顧女兒長大，女兒現已國中三年級，相當乖巧。

凃爸爸表示，自己也是單親家庭長大的孩子，從小看著媽媽努力賺錢、堅強的扶養他跟哥哥長大，讓他感受到母親的偉大，如今，雖讓自己的女兒也成為單親的孩子，且經濟上又無法給足她好的環境，但期許自己要用更多的關懷與陪伴，讓女兒不會因為是單親而感到自卑。

凃爸爸今和女兒一同參加北台南家扶中心舉辦的親子運動會，過程中為慶祝母親節，安排孩子親手為家長梳妝，當女兒拿起梳子為同是爸爸也是媽媽的他梳頭、擦汗時，讓凃爸爸相當感動，眼眶中更是充滿欣慰的淚水，場面相當溫馨。

北台南家扶中心表示，今邀集146戶約425位親子一同走出戶外齊聚，許多扶助家庭因平時忙於生計，少有機會能和孩子同樂，因此今年選在母親節前夕辦理運動會，希望無形中能幫助扶助家庭增進親子關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/