基隆公立幼兒園尚有115個缺額 明天開放報名

2019-05-05 21:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公立幼兒園招生今天報名結束，還有115個名額，明天上午開放家長報名。

教育處統計，今年公幼核定3561個名額，扣除直升的幼兒後，實際可招生人數為1482名，今年首次採用線上登記系統，計有1392人使用線上登記，650人現場報名，共計2042名幼兒登記報名就讀公立幼兒園，未中籤而列備取之幼兒計有676名，尚有缺額的幼兒園明天上午9時起開放登記。

教育處指出，基隆市今年共增加152個名額，尚有缺額115名，其中2歲專班尚有缺額11名（安心中崙分班、暖江附幼、德和附幼），3歲專班尚有缺額25名（南榮附幼、安心六堵分班、長興附幼、正濱附幼、中正附幼、安心八斗分班），4歲專班與5歲專班分別尚有缺額6名及9名（中正附幼），4歲至5歲混齡班尚有缺額20名（長興附幼、安心六堵分班），3歲至5歲混齡班尚有缺額44名（隆聖附幼、華興附幼、和平附幼、東光附幼、月眉附幼、瑪陵附幼、尚智附幼、中興附幼、堵南附幼），各園缺額已在基隆市政府教育處全球資訊網公告。

教育處指出，欲就讀公立幼兒園之家長，明天（6日）上午9點起，攜帶戶口名簿正本、家長或監護人印章至尚有缺額幼兒園洽詢登記，依時間先後順序錄取，額滿為止!相關問題，可電洽各公立幼兒園或基隆市政府教育處學前暨選聘科，洽詢電話02－24301505＃602至609。

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