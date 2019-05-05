「防震神器」保護 3萬多件陶瓷碗盤7年來「零損毀」

2019-05-05 20:20

［記者江志雄／宜蘭報導］台灣地震頻繁，材質脆弱的陶瓷碗盤，如果劇烈搖晃碰撞，容易破碎報廢，宜蘭縣碗盤達人簡楊同，研發出俗稱「防震神器」的碗盤避震勾環因應，使用7年來，他珍藏的3萬多件陶瓷碗盤，至今仍保持「零損毀」紀錄。

政大外交系畢業的簡楊同，25年前開始蒐集傳統陶瓷碗盤，收藏量已有3萬多件，7年前成立台灣碗盤博物館，最近在五結鄉另建新館，為收藏品打造新家，東部地區連日來地震不斷，展出物毫髮未傷，一切歸功於「防震神器」奏效。

碗盤博物館新館的陳列物，有些置在牆面展示，若依一般工法固定，遇上強震可能脫落，或因擠壓破裂，簡楊同參考避震器原理，採用彈簧、勾環組裝成碗盤避震勾環，每組裝置有3個勾環勾住碗盤，另一端固定牆面，一旦激烈搖晃，彈簧發揮彈性當緩衝，估計可承受7級以上震度。

簡楊同說，避震勾環長度、勾住碗盤角度，必須經過縝密設計，才不會傷到碗盤材質，發揮避震效果，使用至今通過大小地震考驗，新北市立鶯歌陶瓷博物館也向他取經，陶博館目前展出的「飲食物語-陶瓷器皿與文化的日常」，展示100多件碗盤，邀請簡楊同團隊到館安裝「防震神器」防患未然。

簡楊同說，台灣傳統碗盤與美食文化息息相關，因做工精細，成為獨樹一格的庶民文物，除了本土碗盤，另有日治時期東洋碗盤、16及17世紀大航海貿易的中國漳州窯，有些已經絕版，每件都身價不菲，「防震神器」扮演重要的守護神。

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