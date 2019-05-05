未開放中國留學代辦 教部主動查察移送

2019-05-05 20:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對中國來台招生，竟有代辦機構違法，宣稱可幫忙留學代辦、專人註冊、提供中國生活諮詢等，教育部今天重申，依法並未開放中國留學代辦及仲介，強調經媒體報導後，立即函請相關機後停止違法行為，並將主動聯合檢調，加強查察偵辦，後續更會將證據移送法院審理。

教育部表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例及兩岸政策，並未開放中國留學代辦及仲介，亦未有業者獲教育部許可辦理相關業務。

而針對媒體報導，有業者涉及代辦或仲介赴中國留學，不論任何網路或實體的「留學代辦與諮詢」行為，都屬違法，教部嚴正強調，若發現有業者疑似仲介行為，將依行政程序蒐集及查核證據，並聯合相關部會，如移請檢調單位移送法院審理，同時也函請相關機構停止違法行為。

教育部指出，若違法從事中國仲介與招生，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金，過去發現有相關案例，都會立即主動移送，未來並會更強化查處強度及法規宣導、案件調查與移送作業，以防杜此類違法事情，並呼籲業者勿心存僥倖，以免觸犯刑責。

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