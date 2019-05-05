新北街頭藝人認證 淡水歌王李炳輝也來了

2019-05-05 23:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市街頭昨起一連兩天，在板橋火車站舉辦街頭藝人認證審查，共計638組民眾參與，更有民眾遠從外縣市來考試，報名總數及音樂類組皆創歷年新高。「淡水歌王」李炳輝也現身考照，笑稱自己這次「流浪到板橋」，很高興文化局舉辦街頭藝人認證審查，讓他可以帶著手風琴，繼續在淡水河畔唱歌。

新北市政府文化局表示，市府每年舉辦街頭藝人認證活動，審查通過者可持本市的街頭藝人許可證，至新北市95處戶外公共空間申請展演。今年以音樂類組最多人報名，共有音樂類組507組、表演藝術類76組、技藝類35組、美術類20組。

文化局表示，本次報考的民眾表演項目各有特色，除了大眾熟悉的薩克斯風吹奏、吉他彈唱外，也有特殊的馬頭琴、錫箔紙吹奏等表演，還有魔術、非洲鼓舞、腹語、水晶球及各式各樣工藝創作等極具特色及引人注目的街頭展演。

文化局表示，通過名單預計5月20日公告於文化局網站，也將寄發掛號通知。可至新北市政府文化局官網http://www.culture.ntpc.gov.tw查詢，或洽文化局29603456分機4504。

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