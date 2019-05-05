發現新物種「金門鐘螺」 洪清漳：獻給金門潮間帶

2019-05-05 18:36

〔記者吳正庭／金門報導〕小金門退休老師洪清漳熱愛生物，即使常因不捨晝夜蹲在海邊觀察潮間帶生物，被人喊「傻子」也不以為意，也許就因為這股傻勁，讓他發現世界第1個海洋新物種「金門鐘螺」，不僅一圓60年前的夢，還把小小金門島帶上國際舞台。

洪清漳發現的新物種上了國際期刊，臉書網友賀喜聲不斷，金門縣野生動物救援暨保育協會理事長董森堡說：「這不是偶像？什麼才是偶像！」向來低調的洪清漳除以可愛的貼圖回應，幾乎都是簡單的「感謝」，再不然就是「獻給金門潮間帶」。

洪清漳說，生物界除了植物的金門水韭外，海洋生物只有金門鐘螺是第一個以「金門」命名。

洪清漳說：「我從小就很喜歡生物，還記得有1個夢想，能不能有1天找到1個物種，是從來沒有發表過的，能用我的名字命名，那該有多好！」、「沒想到這個夢想，總算在60年後變成真的。」。

洪清漳說，其實在2016年12月就在料羅港看過金門鐘螺，當時牠藏在吊起的消波塊下；第2年，金門潮間帶社團成員蔡咸於烈嶼鄉貴山，陳秀麗、黃秀婷於烈嶼鄉后頭陸續也都記錄到。

他說，要觀察金門潮間帶生物很困難、很累，不是想看就看得到，許多生物都是要在大潮才看得到，大潮不是很早就是很晚，而且天氣不好也看不到；這也是許多台灣學術團隊到金門，不見得能看到金門海洋生態真相的原因。

他說，從2016年到發表的2019年期間，並非金門鐘螺不見了，而是牠真的太小，目前看過最大的直徑也僅約0.8公分，最小的大概0.1至0.2公分；「跟你保證」，這麼小的螺類，只要掉到海裡就再也找不回來。

洪清漳說，特別感謝貝類專家呂文正協助送交學者黃式毅與傅譯鋒鑑定，並於今年4月發表於國外VISAYA期刊，並完成物種資料庫的登錄。

洪清漳說，依據動物命名規約，物種的學名= 屬名Calliostoma +種名 hungi + 作者的姓 + 發表年份。所以金門鐘螺的學名是Calliostoma hungi Huang & Fu，2019， Huang是洪清漳的姓氏， Fu是發表人傅譯鋒的姓氏；至於中文名稱，即俗名，由洪清漳以發現地命名為「金門鐘螺」。

洪清漳最後分享1段話指出，他和潮間帶社團成員常白天、晚上蹲在海邊，被人說像「傻子」一樣；也有人問他：「你今天找到什麼吃的？」洪清漳說：「就是不是去找吃的，才會看到別人看不到的東西」，「如果你抱著目的是去找吃的，那你找回來的都是那些吃的東西」。

洪清漳說，金門潮間帶生物豐富，至少有300種以上，其中有很多是世界上還未紀錄的物種。

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