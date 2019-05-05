苗栗首場平權遊行將登場 路線今公布

2019-05-05 19:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗史上首場性別平權遊行將於5月11日母親節前夕登場，主辦方「苗栗愛轉來平權遊行小組」今日公布遊行路線，將於當天下午1點於竹南運動公園集合，沿公園路經德義路、中央路、自強路、東民六街、中興路、八德一路等再返回集合點，全程約4.5公里，活動預計於下午5點落幕。

苗栗在地青年成立「苗栗愛轉來平權遊行小組」，以「愛轉來」為主題舉辦苗栗首場性別平權遊行。召集人夏立民表示，希望藉此活動跨出同溫層，除讓更多鄉親看見性別多元，認識平權訴求，並盼邀請在外打拚的遊子返鄉支持，讓每個家庭看見愛的美好。

今天主辦方公布遊行路線，將從竹南運動公園槌球場集合出發，沿途經過公園路、八德一路、得義路、中央路、自強路二段、東民路、東民三街、育樂街、東民六街、昌隆二街 、富強三街、中興路、八德一路，最終返回集合點，路程繞行大頭份地區，設有4處奉茶點及盥洗室，全程約4.5公里，遊行預計從下午2點至下午4點，總活動則至下午5點結束。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/