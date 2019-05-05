百歲人瑞林康蓮心4代同堂 獲竹市模範母親表揚

2019-05-05 21:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天表揚今年度模範母親，有186名媽媽獲獎，市長林智堅肯定獲獎媽媽的辛苦，祝所有勞苦功高的媽媽「母親節快樂」，也邀請為人子女為媽媽分擔解憂，市府將繼續建設，讓市民都擁有幸福。

林智堅說，今年186名模範母親中有兩人是壽星，一位最年長100歲的林康蓮心，另一位是80歲的沈燕。另今年也有六位高齡90歲的模範母親，竹市因有媽媽的奉獻與付出，讓城市充滿生命力，期盼表揚母親的典範，鼓勵年輕人增產報國，養育下一代。

市府表示，市府這幾年來，將祖孫、姑侄、師生、寄養家庭與長期奉獻時間致力於照顧子女及特殊境遇兒童，不限已婚、未婚，只要充分發揮母職角色功能者，都是表揚的對象，更選出毅力、自力、給力、熱力及魔力媽媽。

今年模範母親最年長的是一百歲的人瑞林康蓮心，已四代同堂的她，內外孫加起來有31人，全家人都出席共享媽媽的榮耀，日前林智堅也拜訪林阿嬤，送上壽桃與蛋糕提前替阿嬤過百歲大壽與母親節。

市府表示，百歲人瑞林康蓮心重視子女教育，在早年物資缺乏的年代，能栽培子女受高等教育，子女皆事業有成，是「毅力媽媽」的典範，過去還在家附近中、小學擔任志工，熱心公益。

另社會處推薦的模範媽媽李秀卿，曾間接連遭逢公公及丈夫往生家中巨變，一個人獨力照顧婆婆和兩名極重度與重度身心障礙者孩子，每天風雨無阻接送兩名孩子到成人日間照顧中心，為給孩子更好照顧，最後成為中心的教保員，堅毅精神是最佳母親典範。

而獲選為「自力媽媽」的林軒妤，因家庭因素夫妻分居，且因工作車禍意外導致行動不便，但她不向困境低頭，平日打零工貼補家用，更照顧家中兩名發展遲緩的雙胞胎，常常以「自己要快樂，身邊的親人才會快樂」自我鼓勵，生性樂觀勇敢面對生活困境，其堅毅獨立的一面，足勘自力媽媽表率。

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