龍井西瓜節登場 西瓜評鑑、打卡送冰棒兼走秀

2019-05-05 17:10

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區農會為了推廣夏天最清涼的西瓜，今天在大肚溪出海口旁河濱公園舉辦西瓜節，一大早就舉辦路跑，吸引上千位民眾參加，還安排單車輕旅行走訪西瓜田，並舉辦西瓜造型走秀，以及西瓜評鑑，評審依果重、糖度等項目評分，最後由葉金煌拿下第一，獲選為今年的西瓜達人，農會總幹事林裕議表示，為了幫農民開拓更多元市場，研發多年的西瓜冰棒已在家樂福上市，歡迎大家多選購龍井西瓜和冰棒。

龍井區農會總幹事林裕議表示，目前已是西瓜盛產期，台北批發價每公斤可賣到18到20元，但隨著果農年齡老化，加上西瓜產業受氣候影響大，年青農民不願投入，今年西瓜種植面積縮小僅約15公頃，因產量減少，民眾想吃龍井西瓜手腳要快。

林裕議說，為了讓西瓜市場更多元，農會這幾年開發西瓜冰棒，今年並和家樂福合作，已在5月1日正式上市，為了讓民眾嚐鮮，今天在現場也舉辦打卡送西瓜冰棒活動。並說今年雖受氣候影響產量減少約1成，但農會做公益不打折，還是提供1千台斤的西瓜給龍井身心障礙者協會義賣。

今天早上並舉行西瓜評鑑，吸引30位果農參加，評審依果重、糖度、外觀、肉色、肉質等項目評分，最後由果農葉金煌拿下第一，獲選為今年的西瓜達人；第2名則為劉文鎮、劉水春；第3名為紀志昇、歐正則、黃弘文。

林裕議並說，農會這幾年配合農糧署大糧倉計畫，鼓勵農民將過去種植再生稻農田轉作黃豆，今年並以非基改黃豆製作豆花，目前已在龍井農會販賣部販售，今天也在會場讓民眾品嚐。

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